Zo kan het buitengebied van Laarbeek er straks uitzien: met meer volkstuinen en zorgboerderijen

Het probleem in het kort: in 2004 telde dat buitengebied 274 agrarische ondernemingen, eind 2018 zijn dat er nog maar 135. ,,Eind van het jaar, wanneer we de stoppende nertsen- en varkenshouders meetellen, zitten we nog maar net net boven de honderd en daarmee is dat proces nog niet afgelopen", zo schetst wethouder Tonny Meulensteen (landbouw, CDA) de situatie.