Zo werd Inge van Dijk de rijzende ster van het CDA: ‘Als politici moeten we onszelf niet belangrijker maken dan we zijn’

Halverwege het gesprek spugen haar ogen van het ene op het andere moment vuur. Vrijwel uit het niets vaart Inge van Dijk plotseling uit. ,,Vriendjespolitiek? Hoe durven ze! Als er iets is wat voor mij voorop staat, dan is het wel integriteit. Transparantie en onafhankelijkheid zijn voor mij heilig in de politiek.” Net zo snel als de boosheid op komt zetten, is deze even later weer verdwenen.