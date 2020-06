‘Zoek oplossing voor huis van stoppende boer’

Het CDA in Deurne heeft een mogelijke oplossing voor de honderden stoppende boeren die met een 'waardeloos’ huis zitten. Ze willen de eigenaren de keuze te geven om hun huizen na sloop terug te bouwen op een plek waar geen overbelasting van uitstoot is. Voor het plan hebben ze de hulp van het provinciebestuur ingeroepen.

Deurne koerst de komende jaren af op een reeks uitdagingen in het buitengebied. Het aantal stoppende boeren neemt toe en daarmee ook de hoeveelheid woningen waar in de kern weinig mee kan. De huizen zijn namelijk zogenaamde bedrijfswoningen en daar mag je alleen in wonen als je een agrarisch bedrijf hebt op die locatie.

Verkopen aan een niet-agrariër is in Deurne uitgesloten



Als de veehouders stoppen mogen ze er doorgaans blijven wonen tot ze er zelf vertrekken. Maar verkopen is een lastig verhaal. Andere agrariërs hebben vaak niets aan een perceel met een huis. Ook mag er in veel gevallen te weinig op het perceel omdat er in de buurt veel bedrijven zijn, waardoor de uitstoot van onder meer geur en ammoniak te hoog op zou lopen. Verkopen aan een niet-agrariër is in Deurne uitgesloten. Dat staat de gemeente namelijk niet toe: de zogenaamde plattelandswoningen worden daar niet toegekend. Gevolg: de boer ziet een deel van zijn pensioen -het geld dat in zijn huis zit- in rook opgaan.

Nog een gevolg: huizen blijven leeg staan en het buitengebied verpaupert.

CDA wil reddingsplan voorstellen

Het Deurnese CDA vindt dat er iets aan die situatie moet veranderen. De partij wil dinsdag een reddingsplan voorstellen aan raadsleden. Dan staat in een vergadering het advies van het gemeentebestuur op de agenda om geen plattelandswoning toe te staan.

Het idee van het CDA is om het huis van de stoppende boer te laten slopen -bijvoorbeeld door de eigenaar een deel daarvan te laten betalen- en de mensen een andere plek in het buitengebied toe te wijzen waar ze een huis terug kunnen bouwen. ,,Dan heb je in een keer alles opgelost”, licht Benny Munsters van het CDA toe.

Quote Nu staat alles stil, omdat agrariërs geen kant op kunnen Benny Munsters, CDA Deurne

,,Je denkt aan de volksgezondheid door een huis te slopen in een overbelast gebied en er een terug te bouwen in een gebied waar het woon- en leefklimaat wel goed is. Daarnaast is het ruimtelijk beter, want de huizen zullen niet leeg komen te staan en je hebt een nieuwe invulling van andere delen van je buitengebied. Tenslotte bied je de agrariërs een kans om in beweging te komen. Nu staat alles namelijk stil, omdat ze geen kant op kunnen.”