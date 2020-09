Zoekactie in Liesselse Plas gaat dinsdag verder

Roep om woningen in Deurne; ‘Huisje, boompje, beestje, weet je wel’

8 september DEURNE - '50 woningen bij Nies in Deurne' en '18 woningen in pastorietuin Zeilberg'. Twee recente krantenkoppen over nieuwbouw in Deurne. Sterker nog, het regent dit jaar in Deurne bouwplannen. Maar voor veel woningzoekenden mag er wel wat meer gas worden gegeven.