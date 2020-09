Zoektocht in De Brink naar vermiste Piet en Hans begonnen: ‘We moeten nog even afwachten’

LIESSEL - Hij heeft al ontelbaar veel verhalen gehoord, over wat met de vermiste vrienden Piet Holskens en Hans Martens is gebeurd. Net zoveel verhalen zijn er over de gevonden metalen objecten in zandwinningsplas De Brink. Op deze eerste ochtend van de zoektocht blijft het echter nog even wachten op antwoorden voor Bert van het Schip, van het politieteam Vermiste Personen.

,,Er zijn zoveel verhalen van zoveel mensen. Iedereen lijkt wel iets te weten, of heeft iets gehoord van een oom, die het weer van iemand anders heeft. Het verhaal van de verloren gegane grijper (vandaag in het ED, red.) kan, maar er is ook ooit een boot gezonken hier. We moeten even afwachten.”

Het gespecialiseerde bedrijf Baars-Cipro uit Amsterdam is vanochtend begonnen met de voorbereiding van de zoekactie die maximaal vier dagen duurt. Op het terrein van kalksteenfabriek Xella wordt een grote duikcontainer geplaatst. Vanuit daar gaat het bedrijf ook het water in. In De Brink liggen twee boeien, die de locaties markeren waar metalen in de grond zijn gevonden.

Al jaren vermist

Piet en Hans zijn al tientallen jaren vermist. Op 16 maart 1974 gingen de twee vrienden op stap. Vanaf die avond is er nooit meer iets van hen gehoord. Piet was 21, Hans 20.De twee zijn naar een aantal kroegen in de omgeving van Deurne gegaan. Om drie uur ‘s nachts zijn ze vanuit de Zanzibar naar buiten gelopen en verdwenen.

De politie heeft altijd rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake zou kunnen zijn van een misdrijf. Vandaag volgt een ‘ultieme poging’ om de mannen te vinden.

