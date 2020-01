Zoektocht in Liesselse Brink naar in 1974 verdwenen vriendenduo kost tijd

Executie Somerens burgemees­ter werd litteken voor het leven

3 januari SOMEREN - Hun opa werd op 14 augustus 1944 vermoord door de Duitsers, nadat hij was verraden door Nederlanders met NSB-sympathieën. Hun vader was het laatste familielid die de toenmalig Somerens burgemeester Piet Smulders nog levend zag alvorens hij werd meegenomen voor zijn executie. 75 jaar later vertellen kleindochters Marjon en Noortje Smulders over de impact die het op hun gezin heeft gehad. Het is de basis van een nieuw boek van Stephan van Erp.