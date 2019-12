Zoektocht naar nieuw zorgpersoneel op Commanderij College in Gemert: ‘Dit werk geeft heel veel voldoening’

De sfeer is giechelig. Met de mengeling van desinteresse en achteloosheid waar pubers nu eenmaal patent op hebben, kijken de derdejaars leerlingen van de vmbo-tak van het Commanderij College in Gemert hoe Kimberly Foolen alles klaarzet voor de les. Die begint met een filmpje waarin verschillende beroepen in de zorg voorbij komen. ,,Welke beroepen hebben jullie zojuist gezien?", vraagt Foolen als het fimpje is afgelopen. ,,In elk geval een babywasser", roept Mamadou Diawara (16).