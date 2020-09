Zoete aardappel: tropisch gewas met potentie als Brabants streekproduct

Het begon allemaal een jaar of zes geleden, op vakantie in Portugal. Pieter en Maria Verschure, toch vooral bekend als kwekers van bolchrysanten, zagen in de binnenlanden glooiende velden vol zoete aardappels. Toen voor de meeste Nederlanders nog een wat onbekend, tropisch gewas. ,,Het kan daar 's nachts best fris zijn”, blikt Pieter terug. En dus vroeg hij zich af of ze ook in Aarle-Rixtel zouden groeien. Het antwoord is inmiddels bekend: met een beetje moeite wel. ,,Het is geen makkelijke teelt. Vooral het begin en het eind ervan is bewerkelijk”, vertelt Maria. Maar groeien doen ze, zowel de plant als het marktaandeel. ,,Het is na onder meer rijst, tarwe en mais het zevende meest gegeten gewas op de wereld. De Nederlandse consument is het pas net aan het ontdekken.”