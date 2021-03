Zolang ze haar geen ‘ouw wijf’ vinden, gaat kappersdocent Ans door

BEEK EN DONK - Op haar negentiende startte zij als docent bij Kappersschool van Wetten in Beek en Donk. Ondertussen, vijfendertig jaar later, is Ans van Vegchel baas van de school. Aan stoppen denkt zij nog lang niet.

Toen de Aarlese Van Vegchel op haar negentiende klaar was met de kappersopleiding, was het moeilijk om een baan te vinden. Maar ineens stuitte zij op die ene vacature; docent bij de kappersschool in Beek en Donk.

Quote Als 19-jarig meisje moest ik les gaan geven aan leerlingen die een stuk ouder waren Ans van Vegchel

,,Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Dezelfde avond kreeg ik telefoon; ik was aangenomen. Als 19-jarig meisje moest ik les gaan geven aan leerlingen die een stuk ouder waren. Maar ik kende het vak, dus mijn leerlingen wilde het wel van mij aannemen. Uiteindelijk bleek het een schot in de roos te zijn. Lesgeven is helemaal iets voor mij. Zo erg zelfs, dat mij twintig jaar geleden is gevraagd om de school over te nemen. Dit gebeurde, maar uiteindelijk wel een paar jaar later. Ik ben nu al vijftien jaar de baas.’’

Het leukste aan haar vak vindt de 54-jarige Van Vegchel het bezig zijn met mensen: ,,Je weet nooit wie er in je stoel komt te zitten. Binnen een korte tijd moet je kijken wat bij de persoon past en hoe diegene is. Daarvoor moet je veel mensenkennis bezitten. Dat is heel leuk.’’ Daarnaast vindt ze het heerlijk om haar leerlingen les te geven: ,,Maar dat moet je wel in je hebben. Je moet jezelf kunnen verplaatsen naar hoe je zelf was toen je zestien was. Daarvoor is geduld nodig, maar er is niks leuker dan dat. Het is geweldig om te zien hoe leerlingen op je reageren en hoe prettig zij het vinden om op school te zijn.’’

Quote Dat je leerlingen ineens mama tegen je zeggen, omdat je zo’n vertrou­wens­band met elkaar hebt... Ans van Vegchel

En dat merkt Van Vegchel vaak, wat resulteerde in herinneringen die haar voor altijd bij zullen blijven: ,,Natuurlijk heb je leuke en mindere momenten. Maar ik probeer vooral te denken aan de mooie herinneringen. Zo lag ik eens met een leerling in de clinch. Toen zij geslaagd was, moest ze ineens heel hard huilen. Ze wilde niet weg van school. Of dat je leerlingen ineens mama tegen je zeggen, omdat je zo’n vertrouwensband met elkaar hebt. Dat vind ik geweldig om te zien.’’

Wat ze nog geweldiger vindt, is de inzet die haar leerlingen hebben getoond in tijden van corona: ,,Ik ben zo trots. Mijn leerlingen hebben het goed gedaan ondanks alle beperkingen. Dat maakt mij een hele gelukkige docente.’’

Quote Leerlingen moeten nu alles ineens perfect kunnen. Er wordt hen veel druk van de buitenwe­reld opgelegd Ans van Vegchel

In de afgelopen vijfendertig jaar dat Van Vegchel werkzaam is bij Van Wetten, is er een heleboel veranderd: ,,De mentaliteit is anders geworden. De eerste tien à vijftien jaar was er een andere vorm van respect naar docenten en ouderen toe. Nu kan en mag alles. Het is allemaal een stuk makkelijker geworden. Of dat altijd goed is weet ik niet. Daarnaast moeten leerlingen nu alles ineens perfect kunnen. Er wordt hen veel druk van de buitenwereld opgelegd. Dat is soms wel lastig.’’

Over haar toekomst bij Van Wetten is de jubilerende kappersdocent heel resoluut: ,,Ik zou eigenlijk voor altijd willen blijven. Natuurlijk ben ik niet meer de jongste, maar ik voel me nog niet te oud om te stoppen. Ik zou dus wel willen blijven. Als de jeugd dat accepteert natuurlijk. Niet dat ze denken dat ik een of ander ‘ouw wijf’’ ben.’’