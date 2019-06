Zomerorkest start tournee in Gemert

Vijfhon­derd­ste rit AutoMaatje As­ten-Someren

11:02 ASTEN/SOMEREN - Het project AutoMaatje Asten-Someren blijkt een succes. Ruim zeven maanden na de start hebben al vijfhonderd mensen een rit gemaakt met een chauffeur die vrijwilliger is. De jubileumrit ging naar een etentje van KBO Someren in ’t Zunneke. Het doel van het project is dat mensen blijven deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven. ,,Stressloos vervoer”, omschrijft deelneemster Petra van Hoof. Zij is blind en van anderen afhankelijk voor vervoer.