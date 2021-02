Zonder handtekening geen coronaprik; Huisarts Rob Elens stuurt patiënten zonder vaccinatie weg als ze geen verklaring willen tekenen

Beek en Donk is een groen kunstwerk rijker; ‘Wapperend Blad’ op z’n plek gezet

24 februari BEEK EN DONK - Het kunstwerk ‘Foglia Pesante’ van Cees Meijer is woensdagchtend in alle vroegte onthuld. Het beeld van de Aarlese kunstenaar is nu te vinden aan de Groes in Beek en Donk.