Zonder Zummerse kritiek, toch een prachtige ‘zittingsavond’ bij De Klot in Asten

ASTEN - De speciale ‘zittingsavond’ van CV De Klot in Asten was een middag met een volle bak ouderen. Dat zag je wel aan hen, maar ze reageerden op een manier die van waarde was voor de artiesten.

Ze lachten vooral toen de presentator zei: ,,Als je het leuk vindt mag je op de stoelen gaan, maar ik weet niet of de EHBO dat leuk vindt.”

Prachtige liedjes en veel slappe zijver met zelfspot zijn bij De Klot vanzelfsprekend, daarvoor was tonpraoter Joep de Wildt uitgenodigd in de hiervoor speciaal ingerichte zaal van de St. Jozefskerk. Hij begon met: ,,Toen ik als jongen zei dat ik tonpraoter wilde worden, lachte iedereen. Nu ben ik het en is dat een stuk minder.”

Notaris Kessels

De groep Bo & Ko liet het publiek genieten van oude Astense foto’s. Met Oh wa schon waar ut in Asten zongen de toeschouwers bijna allemaal mee. Muisstil was het bij het lied over de overleden notaris M.A.M. Kessels; de tekst maakte duidelijk wat hij voor Asten heeft betekend.

Stilte met een glimlach was er toen de Auw Prinsen het lied Het is de Malle die ik mis zongen. Even daarvoor sprak een van hen als koster met Malle Pietje in de hemel. De koster bood hem een beeld van Prins Lucien te koop aan. Pietje reageerde met: ,,Die raak ik in de hemel niet kwijt.” Ook was er nog een pastoor die de biecht afnam van iemand die de biechtstoel als wc gebruikte.

Vorst Roland

De groep BeV vond dat er in deze tijd eigenlijk niet mocht worden gelachten, dus gaven zij een vrouw het woord. Die vrouw was Melanie van Bussel die het slotlied mocht zingen. Verder namen zij Vorst Roland op de hak en noemden ze de Raad van Elf ‘een dozijn – één’.

De groep Lekker en Lekker had de Astense blaaskapel als slachtoffer; zij lieten geen spaan heel van deze sfeermakers. In het slotlied bood de groep wel nog even hun excuus aan.

‘Agressie’ tegen Someren bleef uit

Opvallend was dat de traditionele ‘agressie’ tegen buurgemeente Someren uitbleef. Er was zelfs een jeugdig talentje uit Someren onder de deelnemers, Damién Goosens, die begon met: ,,Ik kom uit Zummere en ben nie bang.’ Hij sprak wel hoog Hollands, zou hij gedacht hebben dat ze in Asten geen Zummers verstaan?

Waar ze in Asten heel zuinig op moeten zijn is de groep Familous Four die tegen het publiek begonnen met: ,,Het is maar goed dat dit een zittingsavond is, staan zouden jullie niet volhouden.” Als de Daltons zaten ze in de cel; ze hadden in China een vleermuis verkocht als worstenbroodje.

Er was toch een steek richting Someren. Iemand vertelt dat er bij hem was ingebroken: ,,Ik had twee kaarten voor de zannikavond in Someren op tafel liggen, nu lagen er ineens vier?”