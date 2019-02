Zonnepanelenveld grenzend aan de A67 bij Asten

Gemeen­schaps­lijst Someren-Eind pleit voor ga­la-avond voor toppresta­ties

10:47 SOMEREN - Someren mag trotser zijn op haar inwoners en verenigingen. Of ze nu een sportief resultaat behalen of op een andere manier een bijzondere prestatie neerzetten, ze verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Dat is althans de mening van de Gemeenschapslijst Someren-Eind die donderdagavond middels schriftelijke vragen een proefballonnetje opwierp voor een ‘gala-avond voor topprestaties’.