Zonnepark Lungendonk komt er ondanks bezwaren

LIEROP - Ze zijn er absoluut niet blij mee, maar politici in Someren hebben juridisch gezien geen mogelijkheden om het zonnepark aan de Lungendonk in Lierop tegen te houden. Dus wordt een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. ,,Je kunt niet tijdens het spel de spelregels veranderen.”

TP Solar wil een zonnepark van net iets meer dan tien hectare aanleggen aan de Lungendonk in Lierop. Plannen van dergelijke grootte moeten aan de politiek worden voorgelegd. Raadsleden worstelden de afgelopen weken echter met het eigen beleid. Van de negen mogelijke plussen op de zonneladder haalde TP Solar er slechts eentje, maar daarmee voldoet het wel aan het beleid.

Ook al zijn er volop zorgen over de inpassing van de zonnepanelen in het landschap en dubbel ruimtegebruik. ,,Als je het over examens hebt dan krijgt dit plan geen ruime voldoende”, constateerde CDA’er Arjan Evers. ,,Maar we geven de verklaring af omdat we niet onze spelregels tijdens de wedstrijd kunnen aanpassen.”

Verzoek

Die laatste zin viel donderdagavond meerdere keren te horen. VVD’er Jules Klessens vindt dat gekeken moet worden naar het beleid dat een jaar geleden is vastgesteld. Dat voldoet niet, blijkt na het eerste voorstel voor een groot zonnepark. ,,Dat kan echter niet meer bij deze aanvraag. We doen wel een oproep aan initiatiefnemer: ga met direct aanwonenden in gesprek en kijk of tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren.” Andere partijen sloten zich aan bij dat verzoek.

Wethouder Guido Schoolmeesters zei al toe dat TP Solar het plan nog eens tegen het licht wil houden om te kijken of er meer plussen te behalen zijn. Ook een gesprek met de buurt komt er.