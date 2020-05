Zonnetij mag huiskamer van Aarle-Rixtel worden

,,Ik heb eigenlijk maar één vraag bij het plan; kan er iets gedaan worden aan de naam 'communitymanager'?” De vraag kwam van Nicole Verhoeven (De Werkgroep); voor het overige klonk er in de commissie Sociaal Domein van de gemeente Laarbeek alleen maar instemming met de zorgpilot in woonzorgcomplex Zonnetij in Aarle-Rixtel.

Zinvolle dagbesteding

Daar willen complexeigenaar woCom, zorgaanbieder De Zorgboog en de gemeente Laarbeek dat de gemeenschappelijke ruimte een huiskamerfunctie voor zowel bewoners als omwonenden krijgt. De gedachte is dat mensen samen activiteiten initiëren voor een zinvolle dagbesteding, ongeacht hun eventuele zorgvraag. Een ‘communitymanager’ helpt ze daarbij en signaleert ook zorgbehoeftes.

B en W stellen voor jaarlijks 20 mille bij te dragen aan de driejarige proef. ,,Zodat we dure zorgkosten in een later stadium voorkomen,” aldus wethouder Monika Slaets. ,,Ik hoor al heel lang dat we moeten investeren in de zogenaamde nulde lijn", had Toon Brouwers namens Partij Nieuw Laarbeek vragen bij die gedachte. ,,Maar ik zie de zorgkosten alleen maar stijgen."

Minder hard