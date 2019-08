Zoon Jules de Corte treedt op in ouderlijk huis in Helenaveen

Truckshow Liessel een groot feest: ‘We krijgen veel aandacht’

19:05 LIESSEL - Bij iedere vrachtwagenchauffeur staan zijn liedjes in een playlist, of het nu 'Hé Suzie' of zijn kaskraker 'Met de vlam in de Pijp' is, een vrachtwagenchauffeur kan de liedjes van Henk Wijngaard uit volle borst meezingen. Zo ook gisteren is Liessel toen Wijngaard de 34ste editie van de Truckshow van de Turftruckers afsloot met een spetterend optreden.