Zoon Loomans zet Astens roofvogelcentrum voort

Later bevrijd, later herdenken: nieuwe ronde activitei­ten in Neerkant, Liessel en Helenaveen

13:24 NEERKANT/LIESSEL/HELENAVEEN - Een tweede ‘ronde’ van bevrijdingsherdenkingen in de Peelregio komt er aan. Helenaveen, Liessel en Neerkant moesten in 1944 langer wachten voor ze voorgoed verlost waren van de bezetters. Zo vond op 8 oktober nog de ‘kerkrazzia’ plaats, waarbij 143 mannen uit Helenaveen gedwongen werden om in Duitsland te gaan werken. Liessel werd bevrijd, maar vervolgens weer ingenomen door de Duitsers. Ook in Neerkant zijn mensen twee keer geëvacueerd. Oktober 1944 is daar wekenlang hevige strijd gevoerd rond het defensiekanaal.