Zorg om het Dorp verbindt Mariahout

Festivalor­ga­ni­sa­ties in Someren in gesprek over drank en drugs

12:40 SOMEREN-HEIDE - Ze moesten even overtuigd worden, maar het is dorpsondersteuners Judith Bleekman (Someren-Heide) en Cindy Manders (Someren-Eind) toch gelukt. De organisaties van de festivals Heise Bierfesten en Zum Schluss gaan 26 februari in gesprek met inwoners over het thema drank en drugs. ,,De belangrijkste conclusie zal zijn: we moeten dit met zijn allen aanpakken”, aldus Manders.