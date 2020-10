Zorgboerderij wil minstens twee maanden ijsbaan: Wouterbergen uit Someren-Heide stapt naar rechter

De jeugd uit de directe omgeving in Someren-Heide heeft er een mooie en sportieve activiteit bij. Bovendien kunnen de mensen met een beperking op de zorgboerderij hun steentje bijdragen. Wouter Martens somt de voordelen van een ijsbaan aan de Kerkendijk met gemak op. Maar er zit een adder onder het gras: de baan moet er minimaal twee maanden liggen wil het rendabel zijn. En daar wringt nou net de schoen. ,,Het is al belachelijk dat ik hiervoor überhaupt een vergunning moet aanvragen”, aldus een ontevreden Martens.

Geen extra horeca

Hij vroeg afgelopen jaar een vergunning voor een schaatsbaan voor de periode 15 december tot en met 15 februari. Zo’n papiertje uit het gemeentehuis is nodig omdat de baan niet in het bestemmingsplan past. Someren gaat uiteindelijk akkoord met een vergunning voor één maand: van 22 december tot en met 26 januari. Onder een voorwaarde: er mag geen andere horeca zijn dan de al bestaande ondersteunende horeca vanuit de zorgboerderij.

Martens snapt niets van de beperkte goedkeuring vanuit de gemeente. Hij vroeg immers om twee maanden. De gemeente heeft in zijn ogen onvoldoende gemotiveerd waarom de duur van het ijsplezier is gehalveerd. Martens voelt zich tegengewerkt.

Er speelt veel meer

,,Eigenlijk speelt er nog veel meer”, begint hij cryptisch. ,,Het gaat over het gehele bestemmingsplan. Kom daar later nog maar een keer voor terug. Ik wil nu een ijsbaan voor twee maanden. Een is te kort, want bij een week slecht weer kost het me dan te veel.”