Zorgboog verhuist naar Deurne

Doorrijder heeft zich nog niet gemeld na ongeluk met Herma (86) in Deurne: 'We vrezen het ergste voor oma’

12:45 DEURNE- De vrouw die is doorgereden nadat ze de 86-jarige Herma van der Putten - Witteveen had aangereden op de parkeerplaats bij zorgcentrum De Nieuwenhof in Deurne, is nog niet gevonden. Haar kleindochter Vikky van der Putten is naarstig op zoek naar meer bewijs nu haar oma in het ziekenhuis ligt. ,,We vrezen voor het ergste.”