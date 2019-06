Zorgboog vertrekt definitief uit Milheeze

Jarenlang huurde De Zorgboog 22 appartementen van Stichting Goed Wonen. Maar steeds minder mensen krijgen een indicatie voor langdurige zorg waardoor de appartementen in De Berken niet meer voor die doelgroep nodig zijn. Er stonden ook verschillende appartementen leeg in Milheeze. De Zorgboog was in eerste instantie nog aan het denken over een ander concept maar daar is het uiteindelijk toch niet van gekomen, zegt dorpsondersteuner Martha van den Heuvel.