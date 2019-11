Zorgen bij Laarbeekse stichting Vierbinden over overname

Een deel van de medewerkers gaat straks over naar de reeds bestaande LEVgroep, dat het welzijnswerk van Vierbinden op zich neemt. Het gaat om 11 medewerkers (7,5 voltijdsbanen). Het andere wordt ondergebracht bij een nog op te richten stichting die verantwoordelijk wordt voor het beheer van de gemeenschapshuizen. Dat zijn 12 personeelsleden, ofwel 8 voltijdsbanen.

Vooral over het laatste zijn de zorgen groot. ,,De nieuwe organisatie is nóg kleiner dan Vierbinden nu al is", sprak voorzitter Joost van Wijk van de personeelsvereniging dinsdagavond emotioneel, voorafgaand aan het debat over de toekomst van het welzijnswerk en de gemeenschapshuizen in Laarbeek. ,,Natuurlijk wordt geschermd dat alle medewerkers worden behouden, maar niemand kan ontkennen dat door kleiner te worden, de risico's toenemen.” Ook vond hij het tegen de borst stuiten dat de medewerkers tijdens het hele besluitvormingsproces helemaal buiten beeld zijn gebleven.

Aanvankelijk was het de bedoeling de hele stichting Vierbinden onder te brengen bij één grotere, robuuste welzijnsorganisatie. De Laarbeekse welzijnsorganisatie was volgens het college van burgemeester en wethouders ‘te klein en kwetsbaar’ geworden om aan de eisen van deze tijd te voldoen.

Maar kort na de zomer stond het burgerinitiatief Behoud Gemeenschapshuizen voor Laarbeek op. Uit een rapport was immers gebleken dat de problemen vooral bij het welzijnswerk liggen en niet bij de gemeenschapshuizen. In korte tijd hadden ze bijna negenhonderd handtekeningen verzameld voor hun doel. Genoeg draagvlak onder de bevolking, vond een meerderheid in de gemeenteraad. Die vroeg het college de initiatiefnemers in ieder geval een kans te geven en het voorstel werd erop aangepast.

Voor de medewerkers van Vierbinden was dit een onbegrijpelijke zet. ,,We hebben maanden gepraat over een bepaalde richting, gebaseerd op een solide advies. Dat wordt nu terzijde geschoven", zei interim-manager Hugo Greeven van Vierbinden. ,,Eén ding wordt vergeten: de dorpshuizen zijn solide vehikels van het welzijn. Ze horen bij elkaar. Misschien is dat in het verleden niet zo goed uit de verf gekomen, maar door ze uit elkaar te trekken bereik je het doel zeker niet.”