Zorgen, maar ook vertrouwen over financiën Laarbeek

LAARBEEK - De lokale politiek maakt zich zorgen over de financiën van Laarbeek, maar vooralsnog heeft zij vertrouwen in de toekomst. Behalve een fractie: Partij Nieuw Laarbeek (PNL).

De enige oppositiepartij in de gemeenteraad vindt dat het helemaal niet zo goed gaat. ,,Onverteerbaar", zo verwoordde fractievoorzitter Ron Tijssen bij de behandeling van de begroting 2019. Laarbeek sluit het voorbije jaar af met een tekort van 840.000 euro. ,,Natuurlijk was niet alles te voorzien, maar duidelijk is dat dit college al jaren veel te veel geld heeft uitgegeven.”

Als het echt zo goed zou gaan als burgemeester en wethouders beweren, was de verhoging van de onroerende zaakbelasting met 28 procent nodig geweest, betoogde hij. ,,Alles bij elkaar opgeteld heeft Laarbeek 847.000 euro aan meevallers. Als we die niet hadden gehad, was het tekort nog groter geweest. Het is hoog tijd voor een ander verhaal.”

De andere partijen waren een pak genuanceerder, maar ook daar zijn zorgen over de financiën. Algemeen Belang Laarbeek (ABL) vond het ergerlijk dat de kadernota 2021, waarin het college normaal rond deze tijd zijn voornemens presenteert, vrijwel geen plannen bevat.

Zowel PNL, het CDA als ABL had kritiek op het aanspreken van de algemene reserve. Daar is ruim 1 miljoen euro uit gehaald. ,,Het spaarpotje is aardig gevuld, maar als dit structurele vormen aanneemt is er wel een probleem", waarschuwde ABL-fractievoorzitter Ron Verschuren. ,,De gevolgen van de coronacrisis baren ons zorgen. We willen geen doemdenkers zijn, maar de afhankelijkheid van Den Haag is groot.”

Fractievoorzitter Hans Strijbosch van de PvdA sprak van ‘duivelse dilemma's’. ,,Niet de coronacrisis is het probleem, als wel de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor zorgkosten. Maar de belasting nog een keer verhogen, willen we niet.”

Minder geld aan zorg uitgegeven

Het mildst waren De Werkgroep en CDA. ,,Dat Laarbeek volgens de Peelgemeenten minder geld aan zorg heeft uitgegeven, terwijl de inwoners nog even tevreden zijn over kwaliteit, dan geeft dat vertrouwen", zo louterde Jos Gruijters van De Werkgroep. ,,Als je in staat bent van tevoren een programmabegroting van 50 miljoen euro op te stellen en je wijkt daar maar 100.000 euro van af, dan heb je het best goed gedaan.”