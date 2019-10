Zorgen over nieuwe parkeerregels Deurne

De hoeveelheid parkeerplekken die je moet aanleggen in een nieuwbouwwijk, bij een nieuwe supermarkt, een fabriek of een twee onder een kap: het zorgde en zorgt in Deurne meer dan eens bezwaren vanuit de omgeving of juridische conflicten. Volgens burgers die bezwaar maken zijn er ofwel te weinig plekken in de plannen ingetekend, ofwel zijn de afmetingen te krap. Om die reden vroeg de gemeenteraad dan ook aan de verantwoordelijk wethouder Helm Verhees of de zogenaamde nota parkeernormen uit 2013 afgestoft kon worden en aangepast aan de huidige tijd. Die nota is niet zo maar een verzameling A4-tjes; het bepaalt bijvoorbeeld hoeveel parkeerplekken er in een bestemmingsplan moeten zijn opgenomen als er plannen zijn voor een nieuwbouwlocatie in Deurne.

Maandagavond werd de nieuwe versie voor het eerst besproken door de commissie wonen en vastgoed.

Enthousiasme was er over de versoepeling van regels die kleine initiatieven in het centrum mogelijk maakt. Daarnaast waren er vooral ook zorgen.

Zo vroeg Progressief Akkoord/GroenLinks aan verantwoordelijk wethouder Helm Verhees of de nieuwe regeling ook tot rechtszaken als die over het project Lagekerk zou leiden. Het antwoord op die vraag kon Verhees niet geven. ,,We hebben deze regeling uitgebreid juridisch getoetst. Ik kan niet garanderen dat er geen rechtszaken meer uit voortkomen.”

Transparant Deurne, maar ook PA/GroenLinks, DeurneNu en DOE! waren het er allemaal over eens dat de nieuwe regels ruimte laten voor projectontwikkelaars, bouwers of ondernemers om niet te hoeven voldoen aan de voorwaarden. Dit moet wat de politiek betreft scherp in de gaten gehouden worden. Bram van Neerven van DOE! vond dat er in de tekst met blokletters, vetgedrukt en onderstreept zou moeten staan dat parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. En dat er alleen bij wijze van heel hoge uitzondering deels uitgeweken kan worden naar de openbare ruimte. ,,We zouden willen voorstellen dat initiatiefnemers van plannen een onafhankelijk onderzoek moeten laten doen naar de parkeersituatie. Dit om te voorkomen dat we weer in rechtszaken belanden.” Wethouder Verhees liet weten dat indieners van plannen ‘echt niet zo maar’ af kunnen wijken van het beleid. ,,Ze moeten heel uitgebreid aantonen dat ze het niet kunnen realiseren op eigen terrein. Of dat ze met minder plekken uit de voeten kunnen.”

De gemeenteraad buigt zich in november definitief over de regeling.