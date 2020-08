Zorgen over plannen Heuvel Lieshout

LIESHOUT - Onder omwonenden en belanghebbenden leven nog steeds bedenkingen tegen de plannen voor de nieuwe Heuvel in Lieshout. ‘Het geheel is buitenproportioneel voor Lieshout.’

Dat er wat moet gebeuren in het centrum van Lieshout, zoveel staat vast. Niemand die je spreekt in het 4200 inwoners tellende Laarbeekse dorp zal zeggen dat de Heuvel moet blijven zoals ie is. Met name het noordelijke gedeelte moet op de schop, is de algemene consensus. Daar staat nu nog het oude Rabobank-pand, dat alweer jaren leegstaat en anti-kraak bewoond wordt.

Maar omwonenden en belanghebbenden staan ook niet te juichen over het conceptplan dat de gemeente onlangs met hen deelde. Op de plek van de Rabo moet een Jumbo-supermarkt komen (ter vervanging van die nu aan de Dorpsstraat huist), deze wordt ongeveer een derde groter dan deze nu is. Tevens is er ruimte voor enkele winkels en in twee lagen daarboven zouden een twintigtal appartementen gebouwd moeten worden. Daarbij parkeerplekken. Veel parkeerplekken, zo'n 120 stuks.

Massaliteit

Omwonenden zijn onaangenaam verrast door de massaliteit van het nieuw te bouwen winkelhart in Lieshout. ,,De verkeersintensiteit zal ontzettend toenemen. Ik verwacht zelf dagelijks drieduizend bewegingen extra", zegt Erik Relou. Hij woont aan de Heuvel en kijkt vanuit zijn woonkamer uit op het oude Rabobank-pand. ,,Ik heb geen bezwaar dat er überhaupt iets gaat gebeuren, maar een supermarkt van dergelijke omvang voor dit dorp, dat snap ik niet."

Volgens Relou is verteld dat de verkeersstromen op de Heuvel (een driehoekig plein met drie uitvalswegen) ook anders ingedeeld zullen worden. Dat zou voor nog meer drukte voor zijn deur zorgen, vreest hij. ,,Het gewenste resultaat van het plan zou moeten zijn dat het voor meer levendigheid en dynamiek zorgt in het dorp. Ik vraag me af of dit de juiste weg is. Volgens mij zijn er geen andere alternatieven onderzocht."

Zelf met voorstel

Hoe een en ander er precies uit komt te zien is voor omwonenden nog gissen. Plaatjes of schetsen werden niet gedeeld. ,,Het is lastig om te reageren als je niet weet hoe het eruit komt te zien. Daarom gaan we op korte termijn zelf met een voorstel komen", vertelt Louis Doomernik van heemkundekring 't Hof van Liessent. ,,Wij hebben grote zorgen dat het geheel buiten proportioneel voor Lieshout is. We zijn bang dat de Frankische driehoek van het plein en de oude historische arbeidershuisjes eromheen in het niet gaan vallen.”

Roland van de Laarschot woont aan de Ribbiusstraat en krijgt de nieuwe supermarkt en appartementen als achterburen. ,,Wat ik niet snap, is hoe ze erbij komen om zo'n grote supermarkt te verhuizen naar het centrum van het dorp. Daarbij maak ik me gigantische zorgen over de verkeersdruk die flink zal toenemen. Als buurt zijn we niet tegen dorpsontwikkeling, maar ik vraag me af of er naar andere dingen gekeken is."

Rialto Vastgoedontwikkeling en de gemeente nemen de reacties mee bij de verdere uitwerking van hun plan. Half september moet het plaatje bekend zijn en kan ook de gemeenteraad het inhoudelijk beoordelen.