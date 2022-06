Zorgen over tekort aan vrijwilligers Bouwdorp Someren: ‘Voor het eerst in 50 jaar een groot tekort’

SOMEREN - Voor het eerst in vijftig jaar zijn er te weinig vrijwilligers voor het jaarlijkse Bouwdorp in Someren. Vooral het tekort aan groepsleiders is nijpend.

Anouk Severeens en Wendy den Dekker van de Stichting Jeugdcomité Someren maken zich zorgen over het aantal benodigde vrijwilligers voor het bouwdorp. De Somerense vakantieweek voor schoolkinderen vindt jaarlijks plaats op het terrein bij natuurtheater De Donck, dit keer van 25 tot en met 28 juli. ,,Er zijn 300 vrijwilligers nodig, voor het eerst in 50 jaar zijn die er niet.”

Dit jaar doen 652 kinderen mee

Het aantal deelnemers schommelt al jaren tussen de 600 en 650 deelnemers; leerlingen van alle groepen van de basisscholen in Someren. ,,Dit jaar zijn het er zelfs 652 én we hebben nog vier weken voor de start van het bouwdorp. De kinderen worden jaarlijks begeleid door een groot aantal vrijwilligers die meehelpen om de kinderen een leuke vakantieweek te bezorgen.”

Quote Uit ervaring blijkt dat er voor elke vier kinderen een groepslei­der nodig is

Met name het aantal groepsleiders neemt af. ,,Die begeleiden met z’n tweeën groepen van acht kinderen. Uit ervaring blijkt dat er voor elke vier kinderen een groepsleider nodig is, die zorgt voor de veiligheid van de jeugd en de jeugdige bouwers adviseert tijden het bouwen van de hutten.” Vooral dit jaar is de veiligheid extra belangrijk, vertellen de twee. Het thema is ‘De Jungle’ met hutten die een verdieping hebben. ,,Dat moet natuurlijk wel stevig zijn. Het bouwwerk moet acht tot twaalf kinderen kunnen dragen. Er zijn ook mensen van de EHBO aanwezig maar die kunnen onmogelijk 650 kinderen in de gaten houden.”

Groepen groter maken gaat ten koste van veiligheid

Ze kunnen nu nog zeker 40 groepsleiders gebruiken. ,,Als alternatief kunnen we de groepen groter maken, maar wij denken dat dit vooral ten koste gaat van de veiligheid én de aandacht per kind. Het ene kind heeft meer aandacht nodig dan het andere en dat willen wij hen blijven geven. Wel hebben we een max in ons regelement staan van 12 kinderen per groep, meer kan echt niet.”

Quote De opa's en oma's laten het dit jaar afweten, mogelijk komt dat door de voorbije coronaperi­o­de en het nieuws dat het virus weer aanwezig is

Er zijn jaarlijks zo’n 300 vrijwilligers nodig voor allerlei klussen, 150 van hen zijn ingedeeld als groepsleider. Naast het toezien op het bouwen en veiligheid is er hulp nodig in de keuken met vooral pannenkoeken bakken, shirts wassen en verkeer regelen. Tijdens het bouwen lopen er vrijwilligers rond die, indien nodig, op plekken in kunnen springen. ,,Maar door te veel verschuivingen gaat het regelen van een bouwdorp met 1000 deelnemers niet soepeler op worden.”

Stageplek

De twee dames geven het nog niet op. ,,Wij gaan nog in overleg met het Varendonck college of nog meer stagelopers willen kiezen voor ons Bouwdorp als stageplek. Ook gaan we nog eens digitaal langs de ouders en opa en oma. Die laatste groep laat het dit jaar afweten, mogelijk komt dat door de voorbije coronaperiode en het nieuws dat het virus weer aanwezig is.”

Den Dekker en Severeens houden de moed erin. ,, Aan het eind van het bouwdorp wordt de gouden spijker uitgereikt voor de deelnemers met de mooiste hut maar ook hoe ze samen hebben gewerkt met hun groepsleiders, daarna is er een feest waar zeker ruimte is voor de 40 groepsleiders die nog nodig zijn.”