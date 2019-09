Zorgfraude opsporen blijkt lastige kluif voor Peelgemeenten

Afgelopen zomer zijn de Peelgemeenten begonnen om enkele zorgaanbieders die in deze regio actief zijn onder de loep te nemen. Directe aanleiding was de publicatie door journalistiek platform Follow the Money, KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio. Zij onthulden eind juni dat 174 instellingen over 2016 en 2017 winstmarges hebben van meer dan 10 procent, terwijl in deze sector 2 of 3 procent eigenlijk al heel netjes is.