Zorgloket Peel versimpelt organisatie

PEELREGIO - De organisatie van het regionale zorgloket Peelgemeenten is bij de oprichting meteen erg zwaar opgetuigd. De aansturing kan simpeler dan nu het geval is.

De zorgsamenwerking van de vijf Peelgemeenten wordt in banen geleid door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Dat kan allemaal wat lichter worden opgetuigd, aldus een woordvoerder namens de vijf Peelgemeenten -Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. ,,Het is de vraag of die vorm zo zwaar moet zijn.”

Het regionale zorgloket werd de afgelopen tijd op eigen verzoek tegen het licht gehouden. Het leverde een kritisch evaluatierapport op van onderzoeksbureau SeinstraVandeLaar. De kwaliteit van de dienstverlening is op orde, maar de organisatie kan verbeterd worden waardoor de samenwerking stabieler wordt, aldus het bureau.

De vijf gemeenten kunnen zich allemaal vinden in de conclusies, lieten ze gisteren weten in een gezamenlijke verklaring. De komende weken gaat men aan de slag met de verbeterpunten. Peelgemeenten ging anderhalf jaar geleden van start toen Helmond zich terugtrok uit de zorgsamenwerking Peel 6.1.

De nieuwe club kwam tot stand onder hoge druk en om die reden werd een aantal beslissingen uitgesteld. De opbouw van de organisatie was er een van. Het is een zogenaamde ’gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam’. ,,De vraag is of het zo'n zware organisatievorm moet zijn. Dit was destijds een bewuste keus: na anderhalf jaar evalueren en dan keuzes maken.”