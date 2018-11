Zorgtaken liggen Peelgemeenten zwaar op de maag

Gemert-Bakel gooide deze week de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok. Een verzoek vanuit Peelgemeenten, zoals de zorgsamenwerking is gaan heten, om de komende twee jaar zomaar even 345.000 euro extra te betalen, is zowel wethouders Wilmie Steeghs en Miranda de Ruiter als de gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Een beetje schandalig‘, noemde VVD‘er Rick Faas dat verzoek deze week.

Wat is er aan de hand? De organisatie heeft dit jaar veel meer kosten moeten maken dan vooraf was begroot, in totaal 670.400 euro. Ook volgend jaar verwacht Peelgemeenten het budget te moeten overschrijden: met 156.300 euro euro om precies te zijn. Daarnaast zijn er ook jaarlijks terugkerende kosten bijgekomen: vanaf dit jaar 66.400 euro, vanaf volgend jaar nog eens 488.800 euro.

Een belangrijke oorzaak van die stijgingen zit 'm in de personeelskosten. Niet alleen omdat bijvoorbeeld de salariskosten zijn gestegen, maar ook omdat Peelgemeenten extra consulenten moest inhuren om achterstanden weg te werken en zieken te vervangen. Ook zijn er nieuwe taken bijgekomen: zo is Peelgemeenten voortaan verplicht om een ‘functionaris gegevensbescherming‘ aan te stellen.

Goedkoper

Gemert-Bakel vindt nu dat Peelgemeenten als organisatie uit de klauwen aan het lopen is. ‘We zijn niet voor een zesde instituut, naast de vijf gemeenten“, vatte wethouder Steeghs de kritiek samen. De groeiende organisatie en daarmee gepaard gaande kosten staan haaks op eerdere analyses van adviesbureau Berenschot. Die becijferde voorafgaand aan de ‘geboorte‘ van Peelgemeenten dat de vijf zonder Helmond juist 900.000 euro goedkóper uit zouden zijn.

Vorig jaar al bleek die belofte geen haalbare kaart. Berenschot berekende destijds ook dat de vijf de taken met 52,8 voltijdsbanen (fte) zouden moeten kunnen uitvoeren. Inmiddels staat de teller nu op ruim 60 fte. De hogere uitvoeringskosten komen bovenop de kosten die de gemeenten aan de zorg zélf kwijt zijn. Ook die rijzen in vrijwel alle gemeenten de pan uit en leggen al daarmee een zware hypotheek op de begrotingen.