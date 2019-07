‘Zoutgrot’ in Someren brengt verlichting

De droge, schurende lucht van al dat zout is al te voelen vóór het binnentreden van deze ‘zoutgrot’. Ogen, huid en luchtwegen raken direct geprikkeld. Niet verwonderlijk, pakken Himalayazout staan in de lobby in houten schappen uitgestald. Een paar uit de kluiten gewassen zoutklompen vervolledigen het assortiment. Dat het uit de Himalaya afkomstige zout zeer fijnkorrelig is, demonstreert praktijkhoudster Caroline de Groot. Ze schudt een grammetje of twee van het spul op haar hand en wrijft het uit in haar palm. Twee seconden later. ,,Zie je? Het is totaal niet meer zichtbaar.’’ Doordat de korrels zo minuscuul zijn, dringen ze door tot in je longblaasjes. ,,En daardoor is het dus nuttig voor mensen met longaandoeningen. Het zuivert de longen.’’