Zoveel talent in eigen dorp dat jury toch moet selecteren voor ‘Lierop Live’

Minstens twee luiers nodig voor Horrorn­acht Mierlo

MIERLO - In de schemering over een smalle weg tussen in nevelen gehulde weilanden rijden, was al spooky. Ergens loeide een koe en er kwamen hoorns boven de nevelen uit. En toen moest Horrornacht Mierlo nog beginnen voor de 500 deelnemers.

23 oktober