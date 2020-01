Zuidoost-Brabant wil probleem van ‘normaal drugsgebruik’ tackelen met campagne

Drugsgebruik brengt heel veel risico’s met zich mee. Niet alleen professionals zien dat de norm voor drugsgebruik aan het verschuiven is. Steeds meer mensen spreken openlijk over hun gebruik van verdovende middelen en vinden dat normaal. Het doel van de regionale aanpak is dit te doorbreken.

Politie richt zich ook op (jong)volwassenen met voorbeeldfunctie

De politieregio Oost-Brabant is nu de eerste regio die met alle betrokken partijen samenwerkt om dit probleem te tackelen. Er komt een monitor die inzicht geeft in deze problematiek. ,,We richten ons daarbij niet alleen op jongeren, maar ook op (jong-)volwassenen die een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om middelengebruik”, aldus de Somerense wethouder Theo Maas.

Het project wordt gesteund door de provincie, de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. In enkele gemeenten is de besluitvorming over deelname aan dit project in een afrondende fase. Volgens Maas doen alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant mee, waaronder Eindhoven en Helmond. Eind volgende week worden de plannen nader toegelicht tijdens een bijeenkomst in eht kantoor van Novadic-Kentron in Eindhoven.