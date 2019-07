Zum Schluss: een festival voor jong en oud

Someren-Eind - Het dertiende Zum Schluss-festival in Someren-Eind is goed verlopen. Zesduizend bezoekers genoten op sportpark de Heikampen van een unieke sfeer. De organisatie had flink uitgepakt met een nieuw thema, podium en enkele kermisattracties.

Vorig jaar had de organisatie van het festival te maken met flink wat gedoe. Ruim vijftig minderjarigen werden toen betrapt met alcoholische dranken. Dit jaar ging het er op sportpark De Heikampen veel gemoedelijker aan toe. ,,Het is allemaal vlotjes verlopen, zonder dat we iets hebben aangepast aan de controle" stelt Joey Martens, festivalvoorzitter. ,,Zaterdagavond zijn er twee minderjarigen betrapt, voor de rest is het een perfect weekend geweest met goed weer en uitstekende artiesten.”

Volledig scherm Festival Zum Schluss in Someren. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Voor het eerst in de historie werd de grens van zesduizend bezoekers overschreden. Naast veel bezoekers uit de omliggende kerkdorpen valt op dat er steeds meer bezoekers uit de regio Eindhoven komen. ,,We hebben de laatste jaren een goede naam opgebouwd en dan trek je veel meer bezoekers”, zo verklaart Martens de groei van het festival dat in de beginjaren nog geen duizend bezoekers trok. De kans is groot dat het volgend jaar nog groter wordt. Martens: ,,We evalueren volgende maand, maar ik zie nog wel mogelijkheden om te groeien in de toekomst.”

De organisatie had dit jaar voor een nieuw thema gekozen. Tijdens Las Vegas Carnival en Kermis kregen de bezoekers op zaterdag vooral hardstyle voorgeschoteld. Op de familiedag op zondag was er een diversiteit aan muziek op het hoofdpodium. De familiedag trok veel jonge gezinnen naar De Heikampen. Ouders genoten met een drankje van het muziek terwijl de kroost met een kinderkaart, goed voor een glaasje fris en een zakje chips, zich vermaakte op de springkussens en kermisattracties.

Quote We proberen ieder jaar met iets unieks te komen waardoor bezoekers met verbazing het terrein oplopen Joey Martens, Festival Zum Schluss