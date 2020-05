Zwaargewonde bij brand boven Keurslager Gemert, man (56) met traumahelikopter naar ziekenhuis gebracht

VideoGEMERT - Op de bovenverdieping van de Keurslager aan de Nieuwstraat in Gemert heeft zondagochtend brand gewoed. Daarbij is een 56-jarige man ernstig gewond geraakt. Hulpverleners hebben het slachtoffer naar buiten gedragen.

Voor betere hulpverlening aan het slachtoffer is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Daarna is hij met de helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd.

Volledig scherm Het slachtoffer is achter het scherm geholpen aan zijn verwondingen. © fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Onder controle

De bovenruimte diende waarschijnlijk als zolder en kantine. Er laggen veel spullen opgeslagen.

De brand was binnen een uur onder controle. De eerste melding kwam binnen rond 07.45 uur. De rook trok toen vooral onder het dak naar buiten. Twintig minuten later schaalde de brandweer op naar middelbrand. Dat betekent dat er twee brandweerwagens aanwezig waren om het vuur te bestrijden. Het vuur dreigde over te slaan naar het naastgelegen pand, maar dat kon de brandweer voorkomen.

Rond 08.45 uur gaf de brandweer aan dat het vuur onder controle was. Er moest nog wel worden nageblust. Met warmtecamera's werd gekeken waar eventuele kleine brandhaardjes woeden. Er is een gat in het dak gemaakt. Daaruit worden folders naar buiten gegooid, die op zolder waren opgeslagen. Zo wordt voorkomen dat die in brand vliegen. Grote ventilatoren moeten de rook uit het pand blazen.

Veel mensen

Veel omwonenden stonden zondagochtend naar de brand te kijken. Ze staan op gepaste afstand van de brand en elkaar. Ook burgemeester Michiel van Veen is aanwezig. Hij kwam vooral poolshoogte nemen, maar wilde niets kwijt over de brand.

Volledig scherm De brandweer in Gemert gooit folders op straat, om te voorkomen dat ze in brand vliegen. © fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels

Volledig scherm De brand in de Keurslager in Gemert. © fotopersburo Bert Jansen/Harrie Grijseels