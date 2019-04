Zware windstoten zorgen voor consternatie in Asten, geen gewonden bij omgewaaide boom

Bosbrand aan Rijntjes­dijk Vlierden, vermoeden van brandstich­ting

19:54 VLIERDEN - In een bosgebied aan de Rijntjesdijk in Vlierden heeft woensdagmiddag een brand gewoed. Een stuk natuurgebied van tussen de 100 en 150 vierkante meter is in de as gelegd. De oorzaak is nog onbekend, maar de brandweer vermoedt brandstichting.