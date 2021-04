Zwarte maquette over zwarte dag in Vlierden

Jozef van de Zeilberg en honderd andere verhalen om langs af te wandelen: nieuwe app met routes door Deurnese dorpen

28 april In Deurne zijn ze niet voor één gat te vangen. Staat een virus op het punt je 1300-jarige verjaardag te verpesten, dan verzin je toch een paar plannen B? Vandaar dit jaar dus ook geen cultuurparade, maar in plaats daarvan wel wandelroutes. Niet zo maar een pad van a naar b, want er valt onderweg veel over de geschiedenis van Deurne te leren. Zoals over Jozef van de Zeilberg, bijvoorbeeld.