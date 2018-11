Zwarte rat rukt op in Deurne

PlatOO houdt beide openbare basisscho­len in Asten open

9 november ASTEN - Openbare basisschool De Horizon in Asten-West blijft open. Schoolbestuur PlatOO heeft dat besloten, omdat het belangrijk is dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. Daarnaast gaat de geplande bouw van een nieuwe school in Asten-Oost (nieuwbouwwijk Loverbosch) door.