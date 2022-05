Zwarte rookpluim boven Deurnsche Peel door grote industriebrand Venlo

Theo Maas vertrekt uiterlijk 15 juni als wethouder in Someren: ‘Zeggings­kracht in regio neemt af’

SOMEREN - Theo Maas stopt uiterlijk 15 juni als wethouder van de gemeente Someren. Nu hij demissionair is ervaart hij steeds vaker dat zijn zeggingskracht in regionaal verband afneemt en dat lokale partijen wachten op een nieuw gemeentebestuur, schrijft hij in een brief aan de lokale politiek.

12 mei