Zwarte vegen op de witte broek, maar de pony’s zien er piekfijn uit tijdens de Fokpaardendag

Meer woonruimte in Asten dankzij tweede fase Loverbosch: ‘Buiten de drukte van de stad, maar wel met de A67 om de hoek’

ASTEN - De verkoop van de 33 te bouwen woningen in Loverbosch fase twee is van start gegaan. In het gebied wordt rekening gehouden met de wensen van verschillende doelgroepen; er is ruimte voor starters, maar ook voor doorstromers.

17:30