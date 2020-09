Zwembad Deurne slokt tweederde van geldpot pot op

Gemerte­naar Ton Vogels zonder ruzie weg uit raadsfrac­tie: ‘het is een optelsom’

29 augustus GEMERT - Ton Vogels verlaat per 1 september de raadsfractie van Lokale Realisten & D66, maar blijft als eenmansfractie wel in de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Volgens de 64-jarige Gemertenaar is er van ruzie geen sprake.