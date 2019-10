Zwembad-plan in Gemert: project in uitvoering

Nieuw muziekduo ‘Frank & Ricky’ heeft de blues, zaterdag in Someren

18:00 EINDHOVEN- Alsof hij nog niet genoeg te doen heeft, stort Frank Lammers zich in een avontuur met actrice en zangeres Ricky Koole: ‘Frank & Ricky hebben de blues’. In Theater Walhalla in Rotterdam beleefde de show op dinsdag 8 oktober de allereerste, veelbelovende try-out. Zaterdag 12 oktober zijn ze te zien in De Ruchte in Someren, later in Theater Speelhuis in Helmond.