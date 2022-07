Zwemvereniging Beek en Donk werpt eigen reddingsboei uit

Ijle stemmetjes galmen door de ruimte, water klotst tegen de tegels en kinderen dartelen door het water. Voorzitter Joris van den Eijnden is druk bezig met het geven van zwemles aan de jongste leden van Zwemvereniging Beek en Donk. Bijna leek het erop dat die lessen binnenkort zouden stoppen, waarmee tegelijkertijd een bom in het water zou worden gegooid over het voortbestaan van de 51-jarige vereniging. Maar die dreiging is afgewend, vertelt Van den Eijnden: ,,We zijn er met alle partijen samen prima uitgekomen. Ze denken met ons mee. Net als de gemeente.”

De grond voor de bestaanszorg lag onder de vloer van het zwembad in Beek en Donk. Die bodem kan in hoogte worden versteld, en dus aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Maar de technische installatie van het 35-jarige bad is versleten. Met het gevaarlijke gevolg dat de vloer langzaam omhoog komt. ,,Ongewenst en onverantwoord”, stelt Van den Eijnden. Om daar direct het dilemma voor zijn vereniging aan toe te voegen: ,,Aan reparatie hangt een stevig prijskaartje. We vonden het ook niet verantwoord om 30.000 euro in de vloer van een zwembad van 35 jaar oud te stoppen.”

Grond onder de voeten nodig

Toch leek dat de enige manier om de zwemlessen van Zwemvereniging Beek en Donk te redden. Anders dan Ezzy’s, de andere aanbieder van zwemles in het bad, maakt de vereniging gebruik van lesmethodes waarbij de zwemmers grond onder de voeten nodig hebben. Die basis leek letterlijk weg te vallen door het voornemen de bodem op een diepte van 1,40 meter te verankeren. Daardoor zouden de jongste kinderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met een beperking, geen lessen meer kunnen volgen bij Zwemvereniging Beek en Donk.

Dat signaal had ook de Laarbeekse politiek bereikt. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond maande Tanja van de Ven (CDA) tot haast bij het bieden van een oplossing: ,,Want de vloer wordt al op 7 juli vastgezet.”

,,We zijn in goed gesprek met de eigenaren van het bad, de exploitant en de vereniging. Ze kijken allemaal positief naar de toekomst”, stelde wethouder Monika Slaets haar gerust. ,,Als gemeente hebben we aangeboden te helpen als het nodig is. Maar op dit moment is daar geen sprake van.”

Aan de rand van het zwembad bevestigt Joris van den Eijnden dat beeld: ,,De belangrijkste vraag is hoe we als vereniging door kunnen gaan met lesgeven. We zijn ons nu aan het oriënteren op andere lesmethodes. En we kijken naar drijfmaterialen voor de kinderen.”