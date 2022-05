Zwemvereniging straks kopje onder in te diep Beek en Donks zwembad?

Drie jubilaris­sen bij Bakels Kunst en Vermaak: ‘Ik zing zolang ik nog kan, of ze moeten zeggen blijf voortaan maar thuis’

BAKEL - ,,Ik heb nog steeds veel plezier in het zingen”, vertelt de tachtigjarige Tonnie Mertens. ,,Ik zal niet gauw thuis blijven of het kan niet anders.” Ze is een van de vier jubilarissen van zangkoor Kunst en Vermaak die afgelopen week in het zonnetje zijn gezet.

24 mei