Zwerven langs de grens tussen Handel en Boekel

HANDEL - Eens even de balans opmaken: 7,6 kilometer in precies een uur en tweeënveertig minuten wandelen, meldt de wandelapp op de GSM. Dat is meer dan de aangekondigde zeven kilometer die de nieuwe Grenspalenwandelroute in Handel lang is. En 'n laag gemiddeld tempo.

Dat de wandeling langs de grens tussen Handel en Boekel langer uitvalt, is echter niet zo vreemd. Onderweg gaat het een paar keer eventjes verkeerd; een keer door eigen schuld, bij het binnenlopen van Huize Padua. De groene paal die (overduidelijk) het wandeltraject aangeeft wordt volledig over het hoofd gezien, en betekent dat het omkeren geblazen is in de Daniël de Ridderstraat.

800 jaar Handel

Twee andere keren laat zo'n groene paal de twijfel toeslaan: welke kant uit, links of toch maar rechts? In beide gevallen valt de keuze uiteraard op de verkeerde kant en maakt het gemis aan nieuwe routepalen een ommekeer noodzakelijk. Onder het motto ‘beter ten halve gekeerd’ et cetera.

Dat het gemiddelde tempo van deze nieuwe, pas uitgezette wandeling vanaf natuurcentrum De Specht, zo laag ligt, is een klein beetje de schuld van Christ van den Broek. Hij is een van initiatiefnemers voor deze Grenspalenwandelroute, aangelegd ter ere van het 800-jarig bestaan van het pelgrimsdorp Handel vorig jaar.

Volledig scherm De weilanden tussen Handel, Boekel en Elsendorp. © Hans Vermeeren

Hij staat onderweg bij grenspaal nummer drie, de Moerboompaal, die oorspronkelijk uit 1663 dateert. De oorspronkelijke grenspaal is verdwenen uiteraard. Net als de andere drie - de Logtwalpaal, de Kluispaal en de Heereveldsepaal. Maar alle vier zijn ze nu in ere hersteld.

Duitse Orde

Christ heeft net tegeltjes bevestigd aan de Moerboompaal met onder meer het symbool van de Duitse Orde erop. De vrije heerlijkheid Gemert, met het kerkdorp Handel, was eeuwenlang in het bezit van de Duitse Orde, en daarmee een beetje een rare eend in de Zuidoost-Brabantse bijt. Niet voor niets is enige eigenwijsheid, of wat vriendelijker gezegd eigenzinnigheid, menig Gemertenaar nu allerminst vreemd.

De grens tussen Handel en Boekel markeerde destijds ook de grens van de bezittingen van de na de middeleeuwse kruistochten opgerichte Duitse Orde. ,,Eigenlijk is deze sloot, de Landmeerse Loop, de grens tussen Handel en Boekel", wijst de Handelnaar. ,,Het was in de middeleeuwen een lastig te nemen barrière. Deze route volgt voor het grootste deel deze beek.”

Beide burgemeesters

Deze historische wandelroute moet de herinnering aan de periode levend houden. En de onthulling ervan had een van de hoogtepunten moeten worden van het Handelse jubileumjaar 2020. ,,We hadden een fraai feestje in gedachten. Met de gildes uit Boekel en Gemert erbij. Met de beide burgemeesters, de commissaris en een hoop volk. Eerst vorig jaar. En toen dit jaar. Maar ja. Corona, hè.", vertelt Christ. Daarom hebben ze de route nu, aan het begin van het nieuwe wandelseizoen, zonder die toeters en bellen opengesteld voor het publiek.

Volledig scherm De route van het Grenspalenwandelpad. © Hans Vermeeren

Dat het gemiddelde tempo op de Grenspalenwandeling zo laag ligt komt trouwens niet alleen door het praatje met Christ. Dat komt ook een beetje door het weer, met een warme en loom makende voorjaarszon. Maar vooral door het zo typische en aantrekkelijk Brabantse landschap, dat uitnodigt tot slenteren en rondkijken. Uitgestrekte velden, ontluikend groen in langgerekte houtwallen, hier en daar een fraai gerestaureerde boerderij. Eigenlijk is zeven kilometer niet eens lang genoeg.

Volledig scherm De eerste van de vier grenspalen, de Logtwalpaal. © Hans Vermeeren