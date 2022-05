105-jarig Vughts Mannenkoor slaat nieuwe weg in; voorjaarsconcert met meer populaire muziek

Zingen is gezond! Dus bleef het Vughts Mannenkoor, ondanks alle hindernissen van lockdowns en avondklok, samen zingen. Online, onder leiding van de enige vrouw in het gezelschap: dirigent Wilma van der Schoot.

De ingestudeerde liederen zoals ‘Let It Be Me’ van The Everly Brothers en ‘Can’t Help Falling In Love’ van Elvis Presley worden zaterdag 7 mei tijdens het Voorjaarsconcert in Theater de Speeldoos ten gehore gebracht.

Het Vughts Mannenkoor bestond ooit uit honderd leden. Op dit moment zijn dat er nog 33. Een aanpassing van het repertoire moet ervoor zorgen dat het koor zich weer wat meer op de kaart zet en nieuwe leden aantrekt. De voorheen stevige strijdliederen worden ingeruild voor lichtere, moderne en populaire muziek.

Multi-instrumentalist Diederick Ensink is ook van de partij

Tijdens het Voorjaarsconcert is ook een projectkoor te beluisteren met zangers van buiten het koor en een aantal eigen leden. Met begeleiding van een combo zingt dit koor pittige liederen zingen zoals: ‘I’m Still Standing’ van Elton John en ‘Message in a Bottle’ van The Police.

De in Vught opgegroeide ‘multi-instrumentalist’ Diederick Ensink is eveneens van de partij. Ensink begon al op 7-jarige leeftijd in de Speeldoos aan zijn muzikale carrière en zou het liefst in zijn eentje alle instrumenten van een orkest willen bespelen. Hij speelt een deel van zijn programma van ‘Diederick’s Debuut’.

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 5 euro en zijn te bestellen via: www.theaterdespeeldoos.nl.



