116.000 euro coronasteun voor Vughtse organisaties

Met video Klaas Otto over ‘vergisaan­slag’ op Bossche woning: ‘Wij zijn op vakantie en hebben geen idee wat er speelt’

DEN BOSCH - De explosie, dinsdagnacht in een woning van een jong gezin aan de Goedenrade in Den Bosch, was mogelijk bestemd voor een nabij gelegen woning aan Stapelen. Het gaat om een huis waar Klaas Otto, voormalig topman van motorclub No Surrender, regelmatig verblijft bij zijn vriendin Gracia K.

28 juli