47.000 woningen bouwen vóór 2040 in Den Bosch en omgeving

De groei met 47.000 woningen is volgens Brabant en de gemeentebesturen vooral nodig vanwege vergrijzing, de komst van arbeidsmigranten en meer kleinere huishoudens. Alleen al in Den Bosch neemt het aantal 65-plussers de komende jaren met de helft toe. En waar in 2000 een kwart van alle huishoudens uit één persoon bestond, is de verwachting dat dit in 2040 is gegroeid tot 40 procent.