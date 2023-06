5 x zomer in de Graafsewijk

FC Den Bosch speelt na ‘introduc­tie­week’ gelijk tegen Bundesliga­be­lof­ten: ‘Niets waar ik verrast over ben’

FC Den Bosch is de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zaterdag begonnen met een doelpuntloos gelijkspel tegen het Onder 23-team van Borussia Mönchengladbach. Na een ‘introductieweek’, waarin kennis werd gemaakt met een aantal nieuwe spelers en jeugdexponenten, zag trainer Tomasz Kaczmarek genoeg om tevreden over te zijn.