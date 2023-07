7 x boetiekhotels in Den Bosch

Bossche Shivana is trots op haar voorouders: ‘Verzets­strij­ders waren het. Dat moet ik telkens uitleggen’

DEN BOSCH - De Bossche Shivana Eduards is trots op haar voorouders. Verzetsstrijders waren het, die eisten hun vrijheid terug. Als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, snapt iedereen het. Gaat het over slavernij dan moet ze het elke keer uitleggen.