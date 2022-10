Aannemer over bouwvakkers die gewond raakten op de Parade: ‘Over enkele maanden weer aan de slag’

Verschil­len­de bedragen voor toeristen­be­las­ting, dat vindt Den Bosch te omslachtig

DEN BOSCH - Waarom betaalt een toerist in Den Bosch straks 4,40 per nacht aan toeristenbelasting in zowel een luxe hotel als The Den als in het tuinhuisje van Vrienden op de Fiets in Bokhoven? Een pleidooi voor verschillende bedragen voor toeristentaks vindt geen gehoor bij het college.

